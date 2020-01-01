بعد إعلان الحوثيين الإفراج عنهم..السعودية تؤكد وصول أسراها إلى الرياض وتشيد بالجهود المبذولة
*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم، وصول ستة أسرى سعوديين إلى عاصمة المملكة الرياض.
وذكرت قناة "الاخبارية" السعودية في خبر عاجل على حسابه في "تويتر" أن التحالف أكد عودة 6 أسرى سعوديين إلى العاصمة الرياض.
وأشاد التحالف العربي بجهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عودة الأسرى السعوديين.
وأعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم، تسليمها من طرف واحد ستة أسرى سعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال رئيس ملف شؤون الأسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، في تغريدة حسابه على "تويتر": "تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
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