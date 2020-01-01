 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / رعب وهلع إثر قيام مسلحين بمهاجمة أحد المقرات وإلقاء قنبلة في عدن
رعب وهلع إثر قيام مسلحين بمهاجمة أحد المقرات وإلقاء قنبلة في عدن
الاربعاء, 01 يناير, 2020 04:53:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
انفجار قنبلة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
انفجار قنبلة

*يمن برس -عدن
استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، مقر منظمة إنسانية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. 

وقالت مصادر إعلامية إن مسلحين على متن دراجة نارية، هاجموا بقنبلة مقر منظمة محلية في مدينة خور مكسر وسط مدينة عدن.  

وأوضحت أن القنبلة تسببت في سقوط جريح من المارة وأثارت حالة رعب أوساط المواطنين في الحي.

 وكانت هجمات مشابهة قد تعرضت لها مقرات منظمات دولية منها أوكسفام وأكتيد في محافظة الضالع الأسبوع الماضي، على يد متطرفين يعتقد بتبعيتهم للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
209
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©