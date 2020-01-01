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رعب وهلع إثر قيام مسلحين بمهاجمة أحد المقرات وإلقاء قنبلة في عدن

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انفجار قنبلة

*يمن برس -عدن

استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، مقر منظمة إنسانية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.



وقالت مصادر إعلامية إن مسلحين على متن دراجة نارية، هاجموا بقنبلة مقر منظمة محلية في مدينة خور مكسر وسط مدينة عدن.



وأوضحت أن القنبلة تسببت في سقوط جريح من المارة وأثارت حالة رعب أوساط المواطنين في الحي.



وكانت هجمات مشابهة قد تعرضت لها مقرات منظمات دولية منها أوكسفام وأكتيد في محافظة الضالع الأسبوع الماضي، على يد متطرفين يعتقد بتبعيتهم للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، مقر منظمة إنسانية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.وقالت مصادر إعلامية إن مسلحين على متن دراجة نارية، هاجموا بقنبلة مقر منظمة محلية في مدينة خور مكسر وسط مدينة عدن.وأوضحت أن القنبلة تسببت في سقوط جريح من المارة وأثارت حالة رعب أوساط المواطنين في الحي.وكانت هجمات مشابهة قد تعرضت لها مقرات منظمات دولية منها أوكسفام وأكتيد في محافظة الضالع الأسبوع الماضي، على يد متطرفين يعتقد بتبعيتهم للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .







قنبلة رعب وهلع مسلحين



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