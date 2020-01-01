مركزي مأرب يضع حداً للمتلاعبين بعمولة الحوالات ويحدد سقف العمولة وغرامات مالية على المخالفين
*يمن برس -وكالات
وقع في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب،اليوم الأربعاء، محضرا مشتركا بين البنك وشركات ومؤسسات الصرافة لتحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، بعد أن شهدت الأيام الماضية زيادة كبيرة لقيمة عمولات الحوالات ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ .
وتضمن المحضر الذي جرى توقيعه، في ختام اللقاء الموسع الذي ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل، آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة، وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر، حيث حددت قيمة العمولات وفقا لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة الف ريال، وثلاثة الأف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة الآف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة.
وأقر المحضر الذي يبدأ العمل فيه من يوم غد الخميس، آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الأكوع، المريسي) ورفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الألتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.
وحددت عقوبة المخالفات بغرامة نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.
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