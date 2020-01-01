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إعدام متهم بقضية قتل وسجن ثلاثة آخرين متهمين بقضايا مخدرات في عدن

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المحكمة الجزائية في عدن

*يمن برس -متابعة خاصة

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وهيب فضل، بإعدام متهم بقضية قتل وحرابة وحبس ثلاثة متهمين آخرين بقضيتي مخدرات ما بين 5 سنوات إلى 25 سنة.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية" سبأ"، جاء في منطوق الحكم بقضية القتل خلال الجلسة بحضور عضو النيابة العامة ماجد سلطان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن على المتهم (ش . ق . أ) بالإعدام حداً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله عمداً وعدواناً معصوم الدم المجني عليه محسن قاسم راجح اليهري اليافعي.



كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين (ص . س . ن) 25 سنة و (ن . ع . أ) 5 سنوات، على ذمة قضية حيازة مواد مخدرة، وكذا حبس المتهم (أ . خ . و) 5 سنوات، على ذمة قضية الاتجار بالمخدرات.



والأسبوع الماضي، حكمت المحكمة نفسها بالسجن بحق خمسة أشخاص في قضايا المخدرات بين خمس سنوات و25 سنة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وهيب فضل، بإعدام متهم بقضية قتل وحرابة وحبس ثلاثة متهمين آخرين بقضيتي مخدرات ما بين 5 سنوات إلى 25 سنة.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية" سبأ"، جاء في منطوق الحكم بقضية القتل خلال الجلسة بحضور عضو النيابة العامة ماجد سلطان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن على المتهم (ش . ق . أ) بالإعدام حداً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله عمداً وعدواناً معصوم الدم المجني عليه محسن قاسم راجح اليهري اليافعي.كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين (ص . س . ن) 25 سنة و (ن . ع . أ) 5 سنوات، على ذمة قضية حيازة مواد مخدرة، وكذا حبس المتهم (أ . خ . و) 5 سنوات، على ذمة قضية الاتجار بالمخدرات.والأسبوع الماضي، حكمت المحكمة نفسها بالسجن بحق خمسة أشخاص في قضايا المخدرات بين خمس سنوات و25 سنة.







المحكمة الجزائية عدن مخدرات



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