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بالفيديو.. عملية إنزال للمارينز الأمريكي داخل سفارة واشنطن في بغداد
الاربعاء, 01 يناير, 2020 09:55:00 مساءً

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بالفيديو.. عملية إنزال للمارينز الأمريكي داخل سفارة واشنطن في بغداد
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*يمن برس - متابعات







نشر دان سكافينو، وهو أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، مقطع فيديو يظهر عملية إنزال عشرات من قوات المارينز داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وشرح سكافينو على حسابه في تويتر، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عملية الإنزال قائلاً:" مشاة البحرية الأمريكيةMV-22 تنزل فرقة من القوات الخاصة، وهي فرقة مشاة البحرية ذات الأغراض الخاصة للاستجابة للأزمات، التابعة للقيادة المركزية لقوات المارينز في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق".

وجرى تداول لمقطع فيديو تم تصويره من داخل إحدى الطائرات، ويظهر صعود جنود المارينز إلى طائرات عسكرية ، ثم عملية إنزالهم.

 




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خاص - يمن برس

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