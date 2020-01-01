الإعلان عن أول دماغ صناعي في اليابان

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*يمن برس - متابعات

تمكن فريق بحثي دولي في المعهد الوطني الياباني لعلم المواد، من تصنيع شبكة عصبية من الأسلاك الدقيقة المتنامية الصغر والتي تشكل بمجملها "دماغاً صناعياً".

وكان الفريق العلمي الياباني قد عمل على دمج الأسلاك النانونية الفضية متناهية الصغر، بعد طلائها بطبقة عازلة من البرليمير"1 نانو متر".

فريق البحث استطاع من توليد خصائص كهربائية مشابهة للخصائص التي توجد في الدماغ البشري مثل الحفظ والتعليم واليقظة والنسيان، معتمداً في ذلك على هذه الشبكة.

مجموعة الأسلاك الصغيرة، تقوم بتشكيل شبكة عصبية، وتشكل الوصلات بين الأسلاك النانونية مقاومات متغيرة تقوم بأداء عمل المشبك العصبي مشكلة في نهايتها شبكة من المقاومات النانونية.

وأكد العلماء أن استجابة هذه الأسلاك للكهرباء مشابهة تماماً للتيارات الكهربائية الموجودة في الدماغ، فهي تشكل عمليات متقلبة دوماً، وتحاول إيجاد مسارات متعددة في السيالة العصبية في عملية تشبه عمليات الدماغ عند الحفظ والتعليم والنسيان.

يذكر أن الفريق البحثي، يعمل حاليا على صناعة جهاز ذاكرة إلكتروني مطور يقوم على مبدأ الخيارات المتعددة وعدم اختيار الأفضل دائما، لأن الاسلاك الدقيقة ستوفر خيارات واسعة للدوار الجديدة، وبحسب فريق البحث فإن هذا العمل سيسهل فهم آليه عمل الدماغ البشري.