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العثور على جثة جندي مقتولاً بطريقة مروعة في وادي الموت بحضرموت
الاربعاء, 01 يناير, 2020 11:33:00 مساءً

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العثور على جثة جندي مقتولاً بطريقة مروعة في وادي الموت بحضرموت
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*يمن برس - خاص

عثر مواطنون مساء اليوم الأربعاء، على جثة جندي مقتولاً في في إحدى المزارع بمديرية القطن بوادي حضرموت (جنوب شرقي اليمن).

وقال مصدر أمني لـ"يمن برس" إن مواطنين عثروا على جثة الجندي بالأمن العام مرعي سالم علي الحاج مقتولاً في إحدى المزارع بساحة آل الحاج بمديرية القطن.

وأوضح المصدر أن الجندي الحاج قُتل رمياً بالرصاص مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت فتحت تحقيقاً في الحادث.

وتشهد مديريات وادي حضرموت تزايداً في عمليات القتل والاغتيالات التي تستهدف عادة رجال الجيش والأمن وسط تردي مريع للأوضاع الأمنية.


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خاص - يمن برس

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