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علاجات منزلية بسيطة تخلصك من التهاب الحلق.. تعرف عليها

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*يمن برس - متابعات

رغم أن التهاب الحلق لا يشكل خطورة في الغالب، إلا أنه لا يزال مؤلما، لذلك يكون من المفيد تناول بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي تساعد في تخفيف هذا الألم، وفي هذه الحالة يتمثل أفضل علاج لالتهاب الحلق، في:



العسل



وجدت إحدى الدراسات أن العسل كان أكثر فاعلية في السيطرة على السعال الليلي من مثبطات السعال الشائعة، وتشير مصادر أخرى إلى أنه معالج فعال للجروح، ما يعني أنه قد يساعد في سرعة شفاء التهاب الحلق.



الماء بالملح



الغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد في تهدئة الحلق والتخلص من الإفرازات، ومن المعروف أيضا أنها تساعد في قتل البكتيريا في الحلق.



يمكن صنع محلول الماء المالح، عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب كامل من الماء الدافئ، وبعدها يُستخدم كغرغرة للمساعدة في تقليل التورم والحفاظ على نظافة الحلق، ويجب أن يتم ذلك كل ثلاث ساعات مثلا.



شاي البابونج



يُستخدم منذ فترة طويلة، كمهدئ لالتهاب الحلق، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك استنشاق بخاره يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد، بما فيها التهاب الحلق، وشرب شاي البابونج له نفس الفائدة، بالإضافة إلى أنه قد يحفز جهاز المناعة لمساعدة الجسم على مكافحة العدوى التي تسببت في التهاب الحلق في المقام الأول.





النعناع



من المعروف أنه يساعد في تحسين التنفس، وبخاخ زيت النعناع المخفف قد يخفف من التهاب الحلق. يحتوي النعناع على المنثول، ما يساعد على تحفيز المخاط الرقيق وتهدئة الحلق والسعال. ويحتوي أيضا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات، والتي قد تشجع على الشفاء.



لا يجب استخدام زيت النعناع بمفرده، لكن لا بد من مزجه مع زيت أخر، مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند المخفف.



الحلبة



فوائدها الصحية متعددة، ولديها العديد من الأشكال، فمن الممكن تناول بذور الحلبة أو استخدام الزيت الموضعي أو شرب شاي الحلبة، الذي يعتبر علاج طبيعي لالتهاب الحلق.



أوضحت بعض الأبحاث أن الحلبة لها قوى شفاء كبيرة، فمن الممكن أن تخفف الألم وتقتل البكتيريا التي تسبب التهيج أو الالتهاب، بالإضافة إلى أنها تعمل كمضاد فعال للفطريات.



خل التفاح



يحتوي على العديد من الاستخدامات الطبيعية المضادة للبكتيريا، وأظهرت العديد من الدراسات آثاره المضادة للميكروبات في مكافحة الالتهابات، وبسبب طبيعته الحمضية، يمكن استخدامه للمساعدة في التخلص من المخاط في الحلق ومنع انتشار البكتيريا، إذا كان التهاب الحلق ناتج عن عدوى بكتيرية.



في حالة الشعور بوجود التهاب في الحلق، يُنصح بتخفيف من 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب واحد من الماء، ثم استخدامه كغرغرة، حيث يتم أخذ رشفة صغيرة من الخليط، ونكرر ذلك مرة إلى مرتين في الساعة، مع التأكد من شرب الكثير من الماء بين جلسات الغرغرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رغم أن التهاب الحلق لا يشكل خطورة في الغالب، إلا أنه لا يزال مؤلما، لذلك يكون من المفيد تناول بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي تساعد في تخفيف هذا الألم، وفي هذه الحالة يتمثل أفضل علاج لالتهاب الحلق، في:العسلوجدت إحدى الدراسات أن العسل كان أكثر فاعلية في السيطرة على السعال الليلي من مثبطات السعال الشائعة، وتشير مصادر أخرى إلى أنه معالج فعال للجروح، ما يعني أنه قد يساعد في سرعة شفاء التهاب الحلق.الماء بالملحالغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد في تهدئة الحلق والتخلص من الإفرازات، ومن المعروف أيضا أنها تساعد في قتل البكتيريا في الحلق.يمكن صنع محلول الماء المالح، عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب كامل من الماء الدافئ، وبعدها يُستخدم كغرغرة للمساعدة في تقليل التورم والحفاظ على نظافة الحلق، ويجب أن يتم ذلك كل ثلاث ساعات مثلا.شاي البابونجيُستخدم منذ فترة طويلة، كمهدئ لالتهاب الحلق، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك استنشاق بخاره يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد، بما فيها التهاب الحلق، وشرب شاي البابونج له نفس الفائدة، بالإضافة إلى أنه قد يحفز جهاز المناعة لمساعدة الجسم على مكافحة العدوى التي تسببت في التهاب الحلق في المقام الأول.النعناعمن المعروف أنه يساعد في تحسين التنفس، وبخاخ زيت النعناع المخفف قد يخفف من التهاب الحلق. يحتوي النعناع على المنثول، ما يساعد على تحفيز المخاط الرقيق وتهدئة الحلق والسعال. ويحتوي أيضا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات، والتي قد تشجع على الشفاء.لا يجب استخدام زيت النعناع بمفرده، لكن لا بد من مزجه مع زيت أخر، مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند المخفف.الحلبةفوائدها الصحية متعددة، ولديها العديد من الأشكال، فمن الممكن تناول بذور الحلبة أو استخدام الزيت الموضعي أو شرب شاي الحلبة، الذي يعتبر علاج طبيعي لالتهاب الحلق.أوضحت بعض الأبحاث أن الحلبة لها قوى شفاء كبيرة، فمن الممكن أن تخفف الألم وتقتل البكتيريا التي تسبب التهيج أو الالتهاب، بالإضافة إلى أنها تعمل كمضاد فعال للفطريات.خل التفاحيحتوي على العديد من الاستخدامات الطبيعية المضادة للبكتيريا، وأظهرت العديد من الدراسات آثاره المضادة للميكروبات في مكافحة الالتهابات، وبسبب طبيعته الحمضية، يمكن استخدامه للمساعدة في التخلص من المخاط في الحلق ومنع انتشار البكتيريا، إذا كان التهاب الحلق ناتج عن عدوى بكتيرية.في حالة الشعور بوجود التهاب في الحلق، يُنصح بتخفيف من 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب واحد من الماء، ثم استخدامه كغرغرة، حيث يتم أخذ رشفة صغيرة من الخليط، ونكرر ذلك مرة إلى مرتين في الساعة، مع التأكد من شرب الكثير من الماء بين جلسات الغرغرة.







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