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"الانتقالي" يعلق مشاركته في لجان اتفاق الرياض
الخميس, 02 يناير, 2020 12:15:00 صباحاً

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"الانتقالي" يعلق مشاركته في لجان اتفاق الرياض
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*يمن برس - خاص

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تعليق عمل لجانه السياسية والعسكرية في اتفاق الرياض الذي أبرم في نوفمبر الماضي بين المجلس والحكومة الشرعية، وذلك ردا على الاشتباكات التي دارت في شبوة بين قوات الجيش ومسلحين قبليين.

وعزا المجلس قراره إلى "تصعيد المليشيات في محافظة شبوة وقصف قرى ومنازل المواطنين وتعذيب وقتل الأبرياء"، حسب ما ذكر سالم العولقي عضو المجلس الانتقالي في تغريدة على "تويتر" الأربعاء.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، طالب الرئاسة اليمنية بتقديم موقف واضح مما يجري في قرى لقموش بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) داعياً إياها للتبرأ مما وصفها بالقوات المجرمة المعتدية على أهالي المنطقة.


 


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خاص - يمن برس

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