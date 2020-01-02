فرض رسوم جديدة على المقيمين اليمنيين في السعودية

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعات

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية ، الأربعاء، عن بدء تطبيق رسوم جديدة على المسافرين المقيمين والوافدين بما فيهم اليمنيين.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تطبيق رسوم بقيمة 10 ريالات، وذلك مقابل استخدام مرافق المطارات، وتشمل الرسوم المقررة، المسافرين عبر الرحلات الداخلية.

وأشارت إلى أنها ستستخدم عائداتها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات، حيث ستخضع للمراجعة الدورية كل ثلاثة سنوات، ابتداءً من تاريخ تطبيقها، في جميع الناقلات الجوية.