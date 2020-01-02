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الانتقالي يبدي استعداده إعادة الأموال المنهوبة من ميناء عدن لجهة غير حكومية

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*يمن برس - خاص



أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده لإعادة الأموال التي نهبتها مليشياته المسلحة من ميناء عدن ليلة أمس الأربعاء.



وذكر الناطق باسم الانتقالي نزار هيثم في منشور على صفحته في فيس بوك أن عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي وجه بتسليم الحاويات والأموال إلى القوات السعودية.



مبررًا نهب الأموال من ميناء عدن تجنبًا لتسليمها إلى ماأسماها "مجموعة الفساد" الحكومة الشرعية، مؤكدًا حرص الانتقالي على هذه الأموال و العمل تحت قيادة السعودية.



وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"يمن برس" ممارسة التحالف ضغوطات كبيرة على الانتقالي لإعادة الأموال، واعتذار الأخير وتأكيده أن هذه التصرفات فردية ولاتمثل الانتقالي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده لإعادة الأموال التي نهبتها مليشياته المسلحة من ميناء عدن ليلة أمس الأربعاء.وذكر الناطق باسم الانتقالي نزار هيثم في منشور على صفحته في فيس بوك أن عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي وجه بتسليم الحاويات والأموال إلى القوات السعودية.مبررًا نهب الأموال من ميناء عدن تجنبًا لتسليمها إلى ماأسماها "مجموعة الفساد" الحكومة الشرعية، مؤكدًا حرص الانتقالي على هذه الأموال و العمل تحت قيادة السعودية.وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"يمن برس" ممارسة التحالف ضغوطات كبيرة على الانتقالي لإعادة الأموال، واعتذار الأخير وتأكيده أن هذه التصرفات فردية ولاتمثل الانتقالي.







الانتقالي الأموال المنهوبة ميناء عدن



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