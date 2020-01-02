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بعد محاولة هبوط فاشلة‎.. الهند تقرر إرسال بعثة جديدة إلى القمر

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*يمن برس - متابعات

قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، يوم الأربعاء، إن نيودلهي وافقت على إرسال ثالث بعثة إلى الفضاء بعد أشهر من إخفاق آخر بعثاتها في الهبوط على سطح القمر.



وصرح كيه سيفان، رئيس المنظمة، للصحفيين بمقرها في بنغالورو، بأن المركبة "تشاندريان - 3" ستكون مزودة بمركبة هبوط وأخرى لاستكشاف السطح لكن ليس بمسبار، وفقا لما بثه التلفزيون الرسمي.



وأفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، يوم الثلاثاء، نقلا عن وزير الدولة الهندي لشؤون الطاقة الذرية والفضاء جيتندرا سينغ، بأن ثالث مهمة للهند إلى القمر ستنطلق في 2020 على الأرجح وأن تكلفتها ستكون أقل من المهمة السابقة.



ونجح مشروع المركبة "تشاندريان - 2" في سبتمبر 2019، في إرسال مسبار للدوران حول القمر لنقل بيانات علمية إلى الأرض، لكنه لم يتمكن من وضع مركبة استكشاف على سطحه بعد هبوط صعب.



وتمثلت مهمة المركبة في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر، حيث لم يسبق أن وصلت إليه بعثة أخرى لاستكشافه.



ويعتقد العلماء بأن القطب الجنوبي للقمر ربما يحوي مياها في ظل عدم تأثر الفوهات في المنطقة إلى حد بعيد بحرارة الشمس المرتفعة.



وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية تأمل في تأكيد وجود ماء في صورة ثلج رصدته مهمة لها أول مرة عام 2008.



جدير بالذكر أنه لم تنجح في الهبوط على سطح القمر سوى روسيا والولايات المتحدة والصين، حيث هبط المسبار الصيني "تشانغي - 4" على الجانب المظلم من القمر العام الماضي، بينما قامت إسرائيل بمحاولة فاشلة للهبوط بمركبتها "بيريشيت" في أبريل 2019.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، يوم الأربعاء، إن نيودلهي وافقت على إرسال ثالث بعثة إلى الفضاء بعد أشهر من إخفاق آخر بعثاتها في الهبوط على سطح القمر.وصرح كيه سيفان، رئيس المنظمة، للصحفيين بمقرها في بنغالورو، بأن المركبة "تشاندريان - 3" ستكون مزودة بمركبة هبوط وأخرى لاستكشاف السطح لكن ليس بمسبار، وفقا لما بثه التلفزيون الرسمي.وأفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، يوم الثلاثاء، نقلا عن وزير الدولة الهندي لشؤون الطاقة الذرية والفضاء جيتندرا سينغ، بأن ثالث مهمة للهند إلى القمر ستنطلق في 2020 على الأرجح وأن تكلفتها ستكون أقل من المهمة السابقة.ونجح مشروع المركبة "تشاندريان - 2" في سبتمبر 2019، في إرسال مسبار للدوران حول القمر لنقل بيانات علمية إلى الأرض، لكنه لم يتمكن من وضع مركبة استكشاف على سطحه بعد هبوط صعب.وتمثلت مهمة المركبة في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر، حيث لم يسبق أن وصلت إليه بعثة أخرى لاستكشافه.ويعتقد العلماء بأن القطب الجنوبي للقمر ربما يحوي مياها في ظل عدم تأثر الفوهات في المنطقة إلى حد بعيد بحرارة الشمس المرتفعة.وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية تأمل في تأكيد وجود ماء في صورة ثلج رصدته مهمة لها أول مرة عام 2008.جدير بالذكر أنه لم تنجح في الهبوط على سطح القمر سوى روسيا والولايات المتحدة والصين، حيث هبط المسبار الصيني "تشانغي - 4" على الجانب المظلم من القمر العام الماضي، بينما قامت إسرائيل بمحاولة فاشلة للهبوط بمركبتها "بيريشيت" في أبريل 2019.







الهند القمر بعثة



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