بالفيديو قيادي حوثي يهاجم ويشتم نواب صنعاء ويدعو لاقتيادهم إلى السجون

*يمن برس - متابعة خاصة

وجه قيادي حوثي اتهامات وألفاظًا نابية بحق أعضاء مجلس النواب بصنعاء، واصفًا إياهم بأبشع الصفات.وقال القيادي الحوثي حسين الأملحي، إن مجلس النواب بصنعاء هو مجلس "مرملات"، على حد وصفه، داعيًا إلى اعتقال أعضاء المجلس واقتيادهم إلى السجون.وأضاف الأملحي في بث مباشر بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أعضاء المجلس مجرد "سراسرة"، حد قوله.وجاء رد الأملحي عقب قيام مجلس نواب الانقلابيين بإحالة ملف شبكة الهوية الإعلامية التابعة للقيادي الحوثي المدعو محمد العماد إلى نيابة صحافة المطبوعات.