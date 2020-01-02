6 أطعمة وأعشاب لتنظيف «الكلى» من السموم

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*يمن برس - متابعات

الأطباء أن الكلى هي أداة الجسم الرئيسية للتخلص من النفايات والسموم، وهي مسؤولة عن توازن السوائل وتساهم في ضبط مستوى ضغط الدم.

ويشير الأطباء إلى أن النظام الغذائي الحديث يسبب إرهاقاً شديداً للكليتين خاصة الأكلات الجاهزة والأطعمة الغنية بالملح والسكر.

ويحتاج الإنسان إلى تنظيف كليتيه لتنقيتها من جرعات النفايات الزائدة. إليك أفضل أطعمة وأعشاب لتنظيف الكليتين:

* الثوم بديل صحي للملح الذي ينبغي تقليله لتنظيف الكلى، إلى جانب أنه غني بالمغذيات التي تقلل الالتهابات.

* شرب المزيد من الماء، وتناول وعصائر الفاكهة الطبيعية الغنية بحمض الستريك، مثل عصير البرتقال والليمون (الحامض).

* الكركم من أفضل المصادر النباتية لمضادات الالتهابات، إلى جانب المغذيات التي يحتويها والتي تساعد على تنقية الكلى من السموم.

* التفاح يقلل الالتهابات، ويزوّد الجسم بجرعة كبيرة من فيتامين “سي” والإنزيمات التي تساعد على الهضم وتحسن إخراج النفايات.

* الزنجبيل مصدر آخر للحديد والمغنيسيوم والمغذيات التي تساعد على توازن السوائل والتخلص من النفايات، إلى جانب أنه غني بمضادات الالتهابات النباتية.