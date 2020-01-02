حوثيون يقتلون صرافًا وابنه في حجة لرفضه تسليم أمواله من الطبعة الجديدة

*يمن برس - متابعة خاصة
أقدم مسلحون حوثيون على قتل صراف وابنه ميدانيًا في محافظة حجة، بعد رفضه تسليم أمواله من العملة النقدية الجديدة.
ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن مصادر محلية أن مليشيات الحوثي ألقت قنبلة يدوية على محل صرافة في الشرف بحجة، وقتلت بها مالك محل الصرافة ويدعي الخميسي، وأحد أبنائه.
وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي اشتبكت مع الخميسي، بعد رفضه تسليم العملة النقدية الجديدة، وتبادل إطلاق النار مع المليشيات، مما أسفر عن مقتله وأحد ابنائه فيما قتل أربعة من عناصر المليشيات الحوثية.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ما دفع كثيرًا من الصرافين والتجار في مناطق سيطرة المليشيا إلى إغلاق محلاتهم احتجاجاً على قرارات المنع.
وحذرت الحكومة اليمنية البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهٍ مع سياسات الانقلابيين التدميرية للاقتصاد الوطني.
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