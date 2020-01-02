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الكشف عن فائدة غير متوقعة لفاكهة الفقراء الطماطم!
الخميس, 02 يناير, 2020 09:32:00 صباحاً

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الكشف عن فائدة غير متوقعة لفاكهة الفقراء الطماطم!

*يمن برس - متابعة خاصة

أكّد خبير التغذية الألماني هارالد زايتس أنّ لمادة الليكوبين الموجودة في الطماطم فوائد صحية عدة، مشيراً إلى أنّها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

وأوضح زايتس أن الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة Free Radicals، والتي تهاجم الحمض النووي، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان.

وتساعد الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.

وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لليكوبين تتمثل في الطماطم، خاصةً معجون الطماطم، وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ، والجزر الأحمر، والفلفل الأحمر.


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خاص - يمن برس

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