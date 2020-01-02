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فيديو صادم.. تحرش جماعي بفتاة في المنصورة بمصر والأمن يلاحق المتورطين
الخميس, 02 يناير, 2020 09:52:00 صباحاً

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فيديو صادم.. تحرش جماعي بفتاة في المنصورة بمصر والأمن يلاحق المتورطين
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*يمن برس - متابعة خاصة
بدأت الأجهزة الأمنية في مصر التحقيق بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، لواقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، خلال احتفالات أعياد رأس العام.

في التفاصيل، استنفرت أجهزة الأمن بعد انتشار مقطع فيديو يوضح تحرشاً جماعياً بفتاة في شارع المشاية، بمدينة المنصورة، بعد أن تجمع حولها عشرات الشبان، وأساؤوا لها لفظياً وجسدياً، وهو ما دفع المارة للتدخل وإنقاذها، ومن ثم الهروب بها بعيدا.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة النطاق، حيث طالب المغردون الأجهزة الأمنية بالوصول للجناة بأقصى سرعة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك من أجل ردعهم وردع أمثالهم عن تكرار تلك الجريمة.


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خاص - يمن برس

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