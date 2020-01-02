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كيف تتجنب نقص فيتامين D في الشتاء؟

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*يمن برس - متابعة خاصة

عادة ما يكون نقص فيتامين D شائعاً في فصل الشتاء لغياب أشعة الشمس التي تمثل المصدر الرئيسي له، لأوقات طويلة.



ويساعد فيتامين D على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويؤدي نقصه في الجسم إلى آلام في العظام وفقدان الشعر والإرهاق.



فيما يلي 4 طرق بسيطة لتجنب الإصابة بنقص فيتامين D، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.



１- تناول الأسماك

تمثل الأسماك مصدرًا جيدًا للفيتامين D، إذ يمكن أن تعطي ثلاث أونصات من سمك السلمون البري، أو الماكريل الأطلسي، الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين D.



２- تناول الحبوب

تعتبر بعض الأطعمة مثل الحبوب والألبان. والأجبان ومنتجات الصويا، من أهم المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين D.



３- المكملات الغذائية

ينصح خبراء التغذية بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D مثل حبوب زيت السمك.



４- التعرض لأشعة الشمس

يُنصح بتعريض أجزاء من الجسم لأشعة الشمس دون استخدام الواقي الشمسي لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل يوم، للحصول على كمية كافية من فيتامين D.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عادة ما يكون نقص فيتامين D شائعاً في فصل الشتاء لغياب أشعة الشمس التي تمثل المصدر الرئيسي له، لأوقات طويلة.ويساعد فيتامين D على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويؤدي نقصه في الجسم إلى آلام في العظام وفقدان الشعر والإرهاق.فيما يلي 4 طرق بسيطة لتجنب الإصابة بنقص فيتامين D، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.１- تناول الأسماكتمثل الأسماك مصدرًا جيدًا للفيتامين D، إذ يمكن أن تعطي ثلاث أونصات من سمك السلمون البري، أو الماكريل الأطلسي، الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين D.２- تناول الحبوبتعتبر بعض الأطعمة مثل الحبوب والألبان. والأجبان ومنتجات الصويا، من أهم المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين D.３- المكملات الغذائيةينصح خبراء التغذية بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D مثل حبوب زيت السمك.４- التعرض لأشعة الشمسيُنصح بتعريض أجزاء من الجسم لأشعة الشمس دون استخدام الواقي الشمسي لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل يوم، للحصول على كمية كافية من فيتامين D.







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