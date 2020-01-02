 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / كيف تتجنب نقص فيتامين D في الشتاء؟
كيف تتجنب نقص فيتامين D في الشتاء؟
الخميس, 02 يناير, 2020 12:08:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
كيف تتجنب نقص فيتامين D في الشتاء؟
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
عادة ما يكون نقص فيتامين D شائعاً في فصل الشتاء لغياب أشعة الشمس التي تمثل المصدر الرئيسي له، لأوقات طويلة.

ويساعد فيتامين D على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويؤدي نقصه في الجسم إلى آلام في العظام وفقدان الشعر والإرهاق.

فيما يلي 4 طرق بسيطة لتجنب الإصابة بنقص فيتامين D، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.

１- تناول الأسماك
تمثل الأسماك مصدرًا جيدًا للفيتامين D، إذ يمكن أن تعطي ثلاث أونصات من سمك السلمون البري، أو الماكريل الأطلسي، الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين D.

２- تناول الحبوب
تعتبر بعض الأطعمة مثل الحبوب والألبان. والأجبان ومنتجات الصويا، من أهم المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين D.

３- المكملات الغذائية
ينصح خبراء التغذية بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D مثل حبوب زيت السمك.

４- التعرض لأشعة الشمس
 يُنصح بتعريض أجزاء من الجسم لأشعة الشمس دون استخدام الواقي الشمسي لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل يوم، للحصول على كمية كافية من فيتامين D.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
447
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©