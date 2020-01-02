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مسؤول في mbc يؤكد وفاة الإعلامية اللبنانية في قناة الحدث نجوى قاسم
الخميس, 02 يناير, 2020 01:58:00 مساءً

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مسؤول في mbc يؤكد وفاة الإعلامية اللبنانية في قناة الحدث نجوى قاسم

*يمن برس - متابعة خاصة

توفيت في دبي الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر ناهز الـ 52 عاما، بسبب نوبة قلبية في شقتها التي تقيم فيها وحيدة في دبي.

وأكد مالك الروقى مدير أخبار mbc، وفاة الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، حيث كتب مالك الروقى عبر حسابه على تويتر "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها". 

وتعد قاسم أحد الوجوه الإعلامية المعروفة على الساحة العربية منذ أكثر من عقدين.

وفي بداية العام الجديد غردت قاسم على تويتر قائلة: "يا رب عام خير على الجميع يارب يارب.. يارب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان".


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خاص - يمن برس

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