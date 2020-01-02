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ارتفاع جنوني للدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني (أسعار اليوم)
الخميس, 02 يناير, 2020 02:21:00 مساءً

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ارتفاع جنوني للدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني (أسعار اليوم)
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية .

وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 2 يناير 2020 كما يلي :


(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 160
⁦ الدولار     608
⁦ الإماراتي  : 163
⁦ العماني    : 1560
 ذهب كسر 21 : 25,300

 (( أسعار البيع )) 
⁦ السعودي  : 161 
⁦ الدولار     : 613 
⁦ الإماراتي  : 165 
⁦ العماني    : 1580 
ذهب كسر 21 : 25,600


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خاص - يمن برس

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