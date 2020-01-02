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ارتفاع جنوني للدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني (أسعار اليوم)
الخميس, 02 يناير, 2020 02:21:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 2 يناير 2020 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 160
الدولار 608
الإماراتي : 163
العماني : 1560
ذهب كسر 21 : 25,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 161
الدولار : 613
الإماراتي : 165
العماني : 1580
ذهب كسر 21 : 25,600
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