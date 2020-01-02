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انهيارات صخرية تتسبب بوفاة مواطن وجرح آخرين في لحج

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انهيارات صخرية في لحج

*يمن برس -لحج

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخرون جراء انهيار صخري على إحدى المنازل في مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوب اليمن .



وقال مصدر محلي إن المواطن "أيمن محمد علي طه " توفي وأصيب آخرون جراء انهيار صخري أدى إلى تدمير أحد المنازل في منطقة شرار بمديرية القبيطة.



وأضاف المصدر أن الانهيارات الصخرية جاءت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية والتي استمرت ليوم كامل .



وأكد أن الأمطار التي شهدتها المنطقة أدت إلى طمر بعض المركبات وحافلات النقل وتدمير مخيمات النازحين الأمر الذي تسبب بإجلاء الأسر النازحة إلى مستشفى طور الباحة العام بعد تخصيص مساحة مؤقتة لإيوائهم .



وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية قد حذر من استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على مناطق واسعة من المرتفعات و الهضاب الداخلية و السواحل الجنوبية والغربية وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية قد تخلف أضراراً في بعض المحافظات اليمنية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي مواطن مصرعه وأصيب آخرون جراء انهيار صخري على إحدى المنازل في مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوب اليمن .وقال مصدر محلي إن المواطن "أيمن محمد علي طه " توفي وأصيب آخرون جراء انهيار صخري أدى إلى تدمير أحد المنازل في منطقة شرار بمديرية القبيطة.وأضاف المصدر أن الانهيارات الصخرية جاءت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية والتي استمرت ليوم كامل .وأكد أن الأمطار التي شهدتها المنطقة أدت إلى طمر بعض المركبات وحافلات النقل وتدمير مخيمات النازحين الأمر الذي تسبب بإجلاء الأسر النازحة إلى مستشفى طور الباحة العام بعد تخصيص مساحة مؤقتة لإيوائهم .وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية قد حذر من استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على مناطق واسعة من المرتفعات و الهضاب الداخلية و السواحل الجنوبية والغربية وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية قد تخلف أضراراً في بعض المحافظات اليمنية.







صخور أمطار لحج



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