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ماذا قالت "نجوى قاسم" عن اليمن في تغريدتها الأخيرة قبل وفاتها ؟

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نجوى قاسم

*يمن برس -متابعات

أصيب الشارع العربي اليوم بصدمة وذلك بعد خبر وفاة الإعلامية اللبنانية الأستاذة نجوى قاسم صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية .





وقد اشتهرت نجوى قاسم بمحاورة السياسيين بطريقة خاصة بها لا تخلو من الفكاهة وتلطيف الآجواء .



وفي آخر تغريدة لها بمناسبة العام الميلادي الجديد ، تحدثت كيف لها أن تفرح لقدوم العام الجديد والوطن العربي يعيش في ويلات الحروب ، وعن اليمن وكيف أنه يحاول النهوض رغم كل المآسي .





حيث قالت نجوى قاسم في تغريدتها الأخيرة : ‏الأعاصير تضرب ‎#العراق و ‎#لبنان.. ‎#ليبيا في مهب كل أنواع الحروب . ‎#سوريا تتغير أكثر فأكثر وتزداد غربتها، ‎#اليمن يستمر في محاولات الهدوء متعباً جريحاً...

كيف نرحب ب 2020





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصيب الشارع العربي اليوم بصدمة وذلك بعد خبر وفاة الإعلامية اللبنانية الأستاذة نجوى قاسم صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية .وقد اشتهرت نجوى قاسم بمحاورة السياسيين بطريقة خاصة بها لا تخلو من الفكاهة وتلطيف الآجواء .وفي آخر تغريدة لها بمناسبة العام الميلادي الجديد ، تحدثت كيف لها أن تفرح لقدوم العام الجديد والوطن العربي يعيش في ويلات الحروب ، وعن اليمن وكيف أنه يحاول النهوض رغم كل المآسي .حيث قالت نجوى قاسم في تغريدتها الأخيرة : ‏الأعاصير تضرب ‎#العراق و ‎#لبنان.. ‎#ليبيا في مهب كل أنواع الحروب . ‎#سوريا تتغير أكثر فأكثر وتزداد غربتها، ‎#اليمن يستمر في محاولات الهدوء متعباً جريحاً...كيف نرحب ب 2020







نجوى قاسم اليمن الأعاصير



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