ماذا قالت "نجوى قاسم" عن اليمن في تغريدتها الأخيرة قبل وفاتها ؟

*يمن برس -متابعات
أصيب الشارع العربي اليوم بصدمة وذلك بعد خبر وفاة الإعلامية اللبنانية الأستاذة نجوى قاسم صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية .
وقد اشتهرت نجوى قاسم بمحاورة السياسيين بطريقة خاصة بها لا تخلو من الفكاهة وتلطيف الآجواء .
وفي آخر تغريدة لها بمناسبة العام الميلادي الجديد ، تحدثت كيف لها أن تفرح لقدوم العام الجديد والوطن العربي يعيش في ويلات الحروب ، وعن اليمن وكيف أنه يحاول النهوض رغم كل المآسي .
حيث قالت نجوى قاسم في تغريدتها الأخيرة : الأعاصير تضرب #العراق و #لبنان.. #ليبيا في مهب كل أنواع الحروب . #سوريا تتغير أكثر فأكثر وتزداد غربتها، #اليمن يستمر في محاولات الهدوء متعباً جريحاً...
كيف نرحب ب 2020
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