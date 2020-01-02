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ماذا قالت "نجوى قاسم" عن اليمن في تغريدتها الأخيرة قبل وفاتها ؟
الخميس, 02 يناير, 2020 04:18:00 مساءً

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نجوى قاسم
نجوى قاسم

*يمن برس -متابعات
أصيب الشارع العربي اليوم بصدمة وذلك بعد خبر وفاة الإعلامية اللبنانية  الأستاذة نجوى قاسم صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية .


وقد اشتهرت نجوى قاسم بمحاورة السياسيين بطريقة خاصة بها لا تخلو من الفكاهة وتلطيف الآجواء .

وفي آخر تغريدة لها بمناسبة العام الميلادي الجديد ، تحدثت كيف لها أن تفرح لقدوم العام الجديد والوطن العربي يعيش في ويلات الحروب ، وعن اليمن وكيف أنه يحاول النهوض رغم كل المآسي .


حيث قالت نجوى قاسم في تغريدتها الأخيرة : ‏الأعاصير تضرب ‎#العراق و ‎#لبنان.. ‎#ليبيا في مهب كل أنواع الحروب . ‎#سوريا تتغير أكثر فأكثر وتزداد غربتها، ‎#اليمن يستمر في محاولات الهدوء متعباً جريحاً... 
كيف نرحب ب 2020


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خاص - يمن برس

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