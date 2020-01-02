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مقتل وإصابة 4 صيادين برصاص قوات حراسة قصر "المعاشيق" في عدن

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سوق صيرة

*يمن برس -عدن

قتل صيادان وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات تعمل على حماية قصر العاشيق، شرق العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر في مركز اصطياد صيرة إن "صيادين اثنين قتلا إثر تعرض قارب لهم لأطلاق نار من قبل القوات التي تتولى حماية معاشيق، فيما أصيب اثنان آخران".



وذكرت، أن أحد الصيادين الذي قتل يدعى" فاهم عبدالرحمن بجار"، فيما لم تذكر اسم القتيل الثاني.



وحتى كتابة الخبر ليس هناك معلومة متوفرة عن سبب، إطلاق حماية المعاشيق النار على احد قوارب الصيادين الذي أدى إلى مقتل اثنين منهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل صيادان وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات تعمل على حماية قصر العاشيق، شرق العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.وقالت مصادر في مركز اصطياد صيرة إن "صيادين اثنين قتلا إثر تعرض قارب لهم لأطلاق نار من قبل القوات التي تتولى حماية معاشيق، فيما أصيب اثنان آخران".وذكرت، أن أحد الصيادين الذي قتل يدعى" فاهم عبدالرحمن بجار"، فيما لم تذكر اسم القتيل الثاني.وحتى كتابة الخبر ليس هناك معلومة متوفرة عن سبب، إطلاق حماية المعاشيق النار على احد قوارب الصيادين الذي أدى إلى مقتل اثنين منهم.







معاشيق صيادين عدن



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