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طالب يذهب إلى المدرسة ويختفـي فجــأة في إب

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طلاب مدرسة في إب

*يمن برس -خاص

أفادت مصادر محلية باختفاء طالب أمس الأربعاء، وسط ظروف غامضة، في مدينة إب، وسط البلاد.



وأفادت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن طالباً يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، خرج من منزله ولم يعد، وسط ظروف غامضة تكتنف مصيره.



وبحسب المصادر، ازدادت ظاهرة اختفاء وفقدان الطلبة وصغار السن، بمحافظة إب خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن ظهور الكثير منهم -لاحقاً- وقد أصبحوا جثثاً هامدة بعد أن زجت بهم مليشيا الحوثي الإرهابية في محارق الموت، بمختلف الجبهات.



المصادر كشفت عن قيام المليشيا الحوثية مؤخراً باختطاف العشرات من صغار السن وإخضاعهم لدورات عقائدية وجهادية، والدفع بهم لاحقاً إلى جبهات القتال.



وشددت المصادر، على عدم السماح لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الخروج بمفردهم في الأوقات التي تكون الشوارع والأحياء خالية من حركة المارة، ومنعهم من الخروج نهائياً في الليل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت مصادر محلية باختفاء طالب أمس الأربعاء، وسط ظروف غامضة، في مدينة إب، وسط البلاد.وأفادت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن طالباً يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، خرج من منزله ولم يعد، وسط ظروف غامضة تكتنف مصيره.وبحسب المصادر، ازدادت ظاهرة اختفاء وفقدان الطلبة وصغار السن، بمحافظة إب خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن ظهور الكثير منهم -لاحقاً- وقد أصبحوا جثثاً هامدة بعد أن زجت بهم مليشيا الحوثي الإرهابية في محارق الموت، بمختلف الجبهات.المصادر كشفت عن قيام المليشيا الحوثية مؤخراً باختطاف العشرات من صغار السن وإخضاعهم لدورات عقائدية وجهادية، والدفع بهم لاحقاً إلى جبهات القتال.وشددت المصادر، على عدم السماح لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الخروج بمفردهم في الأوقات التي تكون الشوارع والأحياء خالية من حركة المارة، ومنعهم من الخروج نهائياً في الليل.







إب طالب المليشيات الحوثية



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