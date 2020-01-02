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وساطة سعودية تفشل في إخماد نار المواجهات في شبوة
الخميس, 02 يناير, 2020 05:05:00 مساءً

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أثناء مواجهات في شبوة
أثناء مواجهات في شبوة

*يمن برس -شبوة
فشلت لجنة سعودية لنزع فتيل المواجهات بين قبائل مطارح لقموش وقوات أمنية تتبع السلطة المحلية في محافظة شبوة (شرق اليمن).

وقال مصدر محلي إن اللجنة السعودية المكلفة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية والرئيس عبدربه منصور هادي فشلت في نزع فتيل المواجهة بين قبائل مطارح لقموش وقوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في شبوة.



وأكد المصدر أن المواجهات تجددت بشكل وصفه بـ"العنيف" بين الطرفين.

وشهدت مناطق هدى والعرم بمحافظة شبوة مواجهات عنيفة بين أبناء القبائل وقوات أمنية وصلت إلى المنطقة بهدف تحرير المواطن تركي لعكب الشريف، شقيق قائد قوات الامن الخاصة (الامن المركزي سابقا).

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أمس (الأربعاء) توقيف وتعليق مشاركته في جميع لجان تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في نوفمبر الماضي برعاية السعودية، احتجاجاً على ما وصفه بـ"التصعيد في شبوة


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خاص - يمن برس

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