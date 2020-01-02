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محافظة شبوة تؤازر "صنعاء" وتبدأ عصيانها المدني من اليوم
الخميس, 02 يناير, 2020 05:28:00 مساءً

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محافظة شبوة تؤازر "صنعاء" وتبدأ عصيانها المدني من اليوم
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*يمن برس -خاص
شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرق اليمن)، اليوم، عصياناً مدنياً لمالكي المحال التجارية للمطالبة بوضع حد للتعسفات في الإيجارات.

وجاء العصيان استجابة لدعوة لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في مدينة عتق أطلقتها يوم أمس، تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل 4 يناير.

وطالبت اللجنة، السلطة المحلية في شبوة إلى وضع حد لما وصفها بـ"الزيادة التعسفية وغير القانونية" في إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية.

وأشارت اللجنة إلى أن الزيادات أدت إلى الحاق الضرر بالمجتمع في مدينة عتق.
ويأتي إضراب محافظة شبوة بالتزامن مع إضراب شامل لتجار العاصمة صنعاء بعد ممارسات وإجراءت الحوثيين التعسفية في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم .


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خاص - يمن برس

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