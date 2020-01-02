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حضرموت تدشن التشغيل التجريبي لأكبر شركة صناعية في اليمن

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مصنع الحديد والصلب

*يمن برس -حضرموت

دشّن محافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمصنع المكلا للحديد والصُلب بمنطقة الريان في مدينة المكلا.



واطلع المحافظ على سير العمل بالمصنع التابع لشركة المكلا للحديد والصلب المحدودة والذي يعد أكبر شركة صناعية في صناعة الحديد والصلب في اليمن، وتم تجهيزه بأفضل التكنولوجيا والآلات الحديثة من كبرى الشركات العالمية "سيمينز".وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عمر باجرش، ان الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ لوحدة الصهر 150 ألف طن سنوياً من مربعات الحديد وبأحجام مختلفة تبدأ من 100 ملم إلى 200 ملم.



وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة الدرفلة 300 ألف طن سنوياً من حديد التسليح بحجم 8 مم إلى 32 ملم بطول 12 متر بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحديد، فيما تبلغ الطاقة البشرية التي يمكن أن يستوعبها المصنع في مختلف وحداته 450 شخصا.



ويضم المصنع وحدة الصهر، ووحدة التقنية وضبط الجودة، ووحدة للصلب، وإنتاج مربعات الحديد الصلب، ومصنع لدرفلة القضبان والأسياخ.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دشّن محافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمصنع المكلا للحديد والصُلب بمنطقة الريان في مدينة المكلا.واطلع المحافظ على سير العمل بالمصنع التابع لشركة المكلا للحديد والصلب المحدودة والذي يعد أكبر شركة صناعية في صناعة الحديد والصلب في اليمن، وتم تجهيزه بأفضل التكنولوجيا والآلات الحديثة من كبرى الشركات العالمية "سيمينز".وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عمر باجرش، ان الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ لوحدة الصهر 150 ألف طن سنوياً من مربعات الحديد وبأحجام مختلفة تبدأ من 100 ملم إلى 200 ملم.وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة الدرفلة 300 ألف طن سنوياً من حديد التسليح بحجم 8 مم إلى 32 ملم بطول 12 متر بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحديد، فيما تبلغ الطاقة البشرية التي يمكن أن يستوعبها المصنع في مختلف وحداته 450 شخصا.ويضم المصنع وحدة الصهر، ووحدة التقنية وضبط الجودة، ووحدة للصلب، وإنتاج مربعات الحديد الصلب، ومصنع لدرفلة القضبان والأسياخ.







اليمن شركة صناعية الحديد والصلب



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