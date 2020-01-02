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البرنامج السعودي يدشن مشروع تأهيل مطار عدن الدولي ويعد بمفاجأت قادمة

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البرنامج السعودي

*يمن برس -عدن

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن وضع حجر أساس مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، كما تم تسليم عربة إطفاء وحافلتين لنقل المسافرين ومولد كهربائي.



وأشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، بالجهود المبذولة من جانب السعودية وبصماتها الملموسة في كافة نواحي الحياة.. مشيراً إلى أهمية مثل هذه المشاريع التطويرية والإستراتيجية ومساهمتها الكبيرة في رفع مستوى نشاط المطار وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة.



وبيّن بن نهيد، أن مشاريع المرحلة القادمة تشمل رفد المطار بعربة إطفاء سعة 14 ألف و 500 لتر، ومولد كهربائي بقدرة 500 كيلو فولت، وحافلات للمسافرين ومشروع إعادة تأهيل ممر التدحرج.



من جانبه أعرب القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري، عن ثقته بأن مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي سيساهم في إعادة ثغر الوطن الباسم إلى مكانتها الطبيعية ولمطار عدن ريادته المعهودة.



بدوره أكد مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، أن اهتمام المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد والتنمية في اليمن في سبعة مجالات مختلفة يأتي تجسيداً للعلاقة العميقة وإدراكاً للمصير المشترك بين البلدين الشقيقين.



وقال العطاس :"يأتي مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي بهدف تفعيل كافة مؤسسات الدولة اليمنية في المناطق المحررة، منوهاً بأن المشروع يعتبر من أهم مشاريع البرنامج ويشتمل ثلاث مراحل أساسية.



وأضاف: تشمل المرحلة الأولى الطاقة والسلامة ونقل الركاب، وفيما تشمل المرحلة الثانية تأهيل وتطوير مدرج المطار والأعمال الملاحية وأنظمة الاتصال وأعمال الإنارة للمدرج الرئيسي والممرات المساعدة له وتأهيل صالات المطار ومواقف السيارات العامة والخاصة وأخرى لكبار الشخصيات وتأهيل الأنظمة والأجهزة المتعلقة بالأرصاد والمراقبة الأمنية.



وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل استكمال تأهيل متطلبات الملاحة الدولية للمطار لتتوافق مع شروط وطلبات شركات الطيران العالمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن وضع حجر أساس مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، كما تم تسليم عربة إطفاء وحافلتين لنقل المسافرين ومولد كهربائي.وأشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، بالجهود المبذولة من جانب السعودية وبصماتها الملموسة في كافة نواحي الحياة.. مشيراً إلى أهمية مثل هذه المشاريع التطويرية والإستراتيجية ومساهمتها الكبيرة في رفع مستوى نشاط المطار وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة.وبيّن بن نهيد، أن مشاريع المرحلة القادمة تشمل رفد المطار بعربة إطفاء سعة 14 ألف و 500 لتر، ومولد كهربائي بقدرة 500 كيلو فولت، وحافلات للمسافرين ومشروع إعادة تأهيل ممر التدحرج.من جانبه أعرب القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري، عن ثقته بأن مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي سيساهم في إعادة ثغر الوطن الباسم إلى مكانتها الطبيعية ولمطار عدن ريادته المعهودة.بدوره أكد مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، أن اهتمام المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد والتنمية في اليمن في سبعة مجالات مختلفة يأتي تجسيداً للعلاقة العميقة وإدراكاً للمصير المشترك بين البلدين الشقيقين.وقال العطاس :"يأتي مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي بهدف تفعيل كافة مؤسسات الدولة اليمنية في المناطق المحررة، منوهاً بأن المشروع يعتبر من أهم مشاريع البرنامج ويشتمل ثلاث مراحل أساسية.وأضاف: تشمل المرحلة الأولى الطاقة والسلامة ونقل الركاب، وفيما تشمل المرحلة الثانية تأهيل وتطوير مدرج المطار والأعمال الملاحية وأنظمة الاتصال وأعمال الإنارة للمدرج الرئيسي والممرات المساعدة له وتأهيل صالات المطار ومواقف السيارات العامة والخاصة وأخرى لكبار الشخصيات وتأهيل الأنظمة والأجهزة المتعلقة بالأرصاد والمراقبة الأمنية.وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل استكمال تأهيل متطلبات الملاحة الدولية للمطار لتتوافق مع شروط وطلبات شركات الطيران العالمية.







البرنامج السعودي مطار عدن اليمن



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