الحوثيون يبثون صور حرارية لاسقاط طائرة تابعة للتحالف في الحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

كشفت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الخميس، عن "صور حرارية من مشاهد أثناء رصد واستهدف واسقاط الطائرة التجسسية "كاريال" التابعة للتحالف في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان المتحدث العسكري للمليشيات يحيى سريع، أعلن الاثنين الفائت، أن الدفاعات الجوية التابعة لجماعته اسقطت طائرة تجسسية للتحالف في الحديدة.

وقال سريع إن الطائرة التي تم اسقاطها تجسسية نوع Karayel (كاريال) سعودية وقد تم استهدافها بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية وخرقها لاتفاق السويد.

