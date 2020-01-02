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الإعلان عن نتائج تقييم وكالات الحج والعمرة للموسم الماضي
الخميس, 02 يناير, 2020 09:30:00 مساءً

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الإعلان عن نتائج تقييم وكالات الحج والعمرة للموسم الماضي
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*يمن برس -متابعات
أعلن قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الخميس، نتائج لجنة التقييم والانضباط لوكالات الحج والعمرة للموسم الماضي 1440هـ.
 
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فقد شملت النتائج عدد من الوكالات تم حجبها وستخضع لعقوبات مختلفة بحسب نوع المخالفات التي ارتكبتها.
 
وعكفت لجنة التقييم على إعداد التقرير النهائي لتقييم الوكالات بناء على محاضر وتوثيقات ميدانية للمخالفات، سواء فيما يتعلق بشكاوى الحجاج، أو التي تتعلق بأخذ مبالغ زيادة عن المحدد من قبل الوزارة، أو تجاوزات الوكالات وتقصيرها بأداء الخدمات ومحاولة التحايل على ملف الشروط والضوابط الوزارية التي تنظم أعمال وخدمات الحج والعمرة.
 
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي "إن الوزارة بدأت في التقييم بعد الانتهاء من موسم حج العام الماضي، وشمل التقييم كل مزودي الخدمات، سواء المطاعم أو شركات النقل ومرورا بالوكالات".
 
وأضاف"نهدف إلى تقديم الخدمة الأفضل لحجاج بلادنا، وتجويد الخدمات لهم، بحيث يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، ونحن بهذا الإجراء نعمل على إعادة التقييم لمزودي الخدمات لحجاجنا".


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خاص - يمن برس

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