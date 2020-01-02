خبير طقس سعودي: اليوم بداية «الشولة».. أمطار وصقيع وحرارة صفرية

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*يمن برس - متابعات

توقع الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الخميس بداية آخر نجم من المربعانية، المسمى “الشولة” وهو النجم الثالث، ويستمر لـ13 يوماً، وفيها تدني الحرارة للصفر مع هطول أمطار ونشاط للرياح بعدة مناطق.

وأضاف الحصيني: “يشهد هذا النجم استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، وفيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية”.

وتابع “ابتداءً من الاثنين، متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية؛ حيث تقترب الحرارة من الصفر، كما تقترب في الوسطى من الخمس درجات، والشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية من 9 إلى13 درجة”.

واستطرد الحصيني قائلا: “تقول العامة: إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة”.

وتابع الحصيني: “يسبق ذلك حالة ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، والشرقية، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، ودول الخليج، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بإذن الله”.