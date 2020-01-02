بن بريك يكشف سبب استيلاء الانتقالي على أموال البنك المركزي

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*يمن برس - متابعات

كشف اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية العمومية التابعة للمجلس الانتقالي سبب اقدام قوات تابعة للمجلس على نهب مبالغ مالية من ميناء عدن تقدر بـ18 مليار ريال.

وزعم بن بريك في تصريح لموقع "إرم نيوز" الإماراتي أن إقدام قوة تابعة للمجلس الانتقالي على اقتحام ميناء عدن ونهب مبالغ مالية تعود ملكيتها للبنك المركزي يأتي بسبب الصرفيات الحكومية الغير مهمة.

وأضاف بن بريك أن تلك المبالغ تستخدمها الحكومة اليمنية للصرف على نشاطات وهمية دون أن تدفع مرتبات المواطنين.



وأردف أن جزء من تلك المبالغ يستخدمها وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري كصرفيات لطاقمه، مشيرا إلى عدم وجود أي عمل لطاقم وزير الداخلية على الأرض.

وتابع قائلا: كما نتعشم أن تذهب تلك المبالغ لصرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن إلا أنها ذهبت كنثريات ومصروفات للحكومة الفاسدة، بحسب قوله.

ولفت إلى أن الحكومة تدفع مرتبات موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وترفض صرف مرتبات موظفي المناطق المحررة.

وأكد أن الحكومة حاولت للمرة الثالثة السحب من تلك المبالغ المالية بعد نجاحها في السحب مرتين.

وقال أن حجز المبالغ لكشف ما تقوم به الحكومة مؤكدا تسليمها لقيادة التحالف للقيام بدورها.

وكانت قوة تابعة للمجلس الانتقالي اقتحمت ميناء عدن مساء امس الاربعاء ونهبت اربع حاويات تحتوي على مبالغ مالية تقدر بـ18 مليار ريال يمني.

وتدخلت القوات السعودية عقب ذلك لتعيد قوات الانتقالي المبالغ وتسلمها للقوات السعودية.