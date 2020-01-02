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أول قرار للسلطان قابوس بن سعيد بعد تعافيه من الوعكة الصحية

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*يمن برس - متابعات

في أول قرار بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا، صدق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على الميزانية العامة للسلطنة للسنة المالية الجديدة 2020، وتم تقدير جملة الإيرادات للموازنة فى عام 2020 بحوالى 10.7 مليار ريال عماني ( 27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضى.



كما تم احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولاراً للبرميل، كما قُدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك في أول قرار بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا، صدق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على الميزانية العامة للسلطنة للسنة المالية الجديدة 2020، وتم تقدير جملة الإيرادات للموازنة فى عام 2020 بحوالى 10.7 مليار ريال عماني ( 27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضى.كما تم احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولاراً للبرميل، كما قُدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضي.







عمان قابوس قرار



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