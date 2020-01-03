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افتتاح أكبر مصنع للحديد والصلب في اليمن
الجمعة, 03 يناير, 2020 12:32:00 صباحاً

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افتتاح أكبر مصنع للحديد والصلب في اليمن
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*يمن برس - حضرموت
دشّن محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، الخميس ، التشغيل التجريبي لمصنع المكلا للحديد والصُلب في منطقة الريان بمدينة المكلا.

ويعد مصنع المكلا أكبر مصنع للحديد والصلب في اليمن، وتم تجهيزه بأفضل التكنولوجيا والآلات الحديثة من كبرى الشركات العالمية "سيمينز".


وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المكلا للحديد والصُلب عمر باجرش، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ لوحدة الصهر 150 الف طن سنوياً من مربعات الحديد وبأحجام مختلفة تبدأ من 100 ملم إلى 200 ملم ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة الدرفلة 300 الف طن سنوياً من حديد التسليح بحجم 8 مم إلى 32 ملم بطول 12 متر بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحديد، فيما تبلغ الطاقة البشرية التي يمكن أن يستوعبها المصنع في مختلف وحداته 450 شخصا.

 

ويضم المصنع وحدة الصهر، ووحدة التقنية وضبط الجودة، ووحدة للصلب، وانتاج مربعات الحديد الصلب ، ومصنع لدرفلة القضبان والاسياخ.


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خاص - يمن برس

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