بغض النظر عن جنسيته.. السماح لحامل هذه التأشيرات بدخول السعودية فوراً

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*يمن برس - متابعات

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميماً يشدد على الناقلات الجوية الوطنية بالالتزام بقرار السماح بدخول المملكة لحاملي تأشيرات "الشنغن"، تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي، وحاملي تأشيرة المملكة المتحدة، وحاملي التأشيرة الأميركية، من دون تحديد جنسية بعينها.

وأضافت الهيئة - بحسب صحيفة "سبق" - أن القرار يسري على جميع الجنسيات من دون استثناء لجميع حاملي التأشيرة السياحية والتجارية للدول المذكورة، بشرطين أن تكون التأشيرة صالحة للاستخدام وقت الوصول لأي من منافذ الدخول للمملكة، ومستمرة بعد انتهاء مدة زيارة المملكة، والشرط الثاني أن يكون قد ختم الجواز بتأشيرة الدخول ولو لمرة واحدة من الدولة المانحة للتأشيرة.

وشددت الهيئة على مراجعة الناقلات الوطنية للشروط السابقة، وعند التزام الراغب في زيارة المملكة بهذه الشروط يسمح له السفر والحصول على تأشيرة دخول المملكة فور وصوله.

يُذكر أن الهيئة أصدرت التعميم بتاريخ 4 ديسمبر 2019، وشددت على أهمية التزام الناقلات الجوية الوطنية باستقبال حاملي تأشيرات الشنغن والأميركية في حالة الرغبة لزيارة المملكة، وفي أي وقت، طالما توافرت الشروط التي وضعتها الهيئة.