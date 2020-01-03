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خدمات من قوقل ستذهب إلى المقبرة الإلكترونية في 2020
الجمعة, 03 يناير, 2020 01:07:00 صباحاً

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خدمات من قوقل ستذهب إلى المقبرة الإلكترونية في 2020

*يمن برس - متابعات
"غوغل هانغ أوت" (Google Hangouts)، "غوغل كلاود برنت" (Google Cloud Print)، "غوغل هاير" (Google Hire) و"فابريك" (Fabric)، خدمات من غوغل سيتم الاستغناء عنها في عام 2020.

وأعلنت الشركة أن هذه الخدمات الأربع سيتم تحويلها إلى مقبرتها الإلكترونية، ليصبح بذلك عدد الخدمات والتطبيقات التي "دفنتها" غوغل افتراضيا بحدود 170 خدمة.

وسيتم وقف الخدمات ضمن جدول زمني، لكل خدمة على حدة، حيث سيتم وقف تطبيق "غوغل هانغ أوت" للمحادثات في منتصف 2020، وكان أول ظهور للتطبيق في عام 2013.

أما خدمة "غوغل كلاود برنت" فسيتم وقفها مع نهاية ديسمبر 2020، إذ أنها لن تصبح متاحة بعد ذلك التاريخ، وتحث الشركة المستخدمين على البحث عن تطبيقات أخرى من أجل الاستمرار في تخزين وطباعة ملفاتهم، بدلا من نسخة التطبيق التي ظلت تجريبية منذ إطلاقها في 2010.

وستغلق خدمة "غوغل هاير" والتي كانت تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة نظام موارد بشرية، والذي سيتوقف عن العمل في سبتمبر 2020.

أما خدمة "فابريك" فسيتم الاستغناء عنها في نهاية الربع الأول من 2020، بعد أن تم الاستحواذ عليها من شركة تويتر في 2017.



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خاص - يمن برس

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