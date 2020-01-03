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"الدقائق الأخيرة" تنقذ وزيرا سودانيا من تحطم الطائرة العسكرية
الجمعة, 03 يناير, 2020 01:25:00 صباحاً

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"الدقائق الأخيرة" تنقذ وزيرا سودانيا من تحطم الطائرة العسكرية

*يمن برس - متابعات

نجا وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري، من حادثة تحطم طائرة الشحن بعد إقلاعها من مطار الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب السودان، الخميس.

وقال مصدر في وزارة الإعلام السودانية لموقع "الحرة" إن عبد الباري كان من المفترض أن يستقل طائرة النقل العسكرية، إلا أنه تراجع في الدقائق الأخيرة. 

وتحطمت الطائرة بعد وقت قصير على إقلاعها، ما أسفر عن مقتل "طاقمها المكون من سبعة أفراد (عسكريين) إضافة إلى ثلاثة قضاة وثمانية مواطنين بينهم أربعة أطفال".

وعن سبب تراجع وزير العدل عن استقلال الطائرة، وهي من طراز "أنتونوف 12"، قال المصدر إن عبد الباري فضل البقاء لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بوزارته.

ووقع الحادث في الجنينة التي تشهد مواجهات قبلية منذ 29 ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 48 شخصا، وفق جمعية الهلال الأحمر السوداني.

وكانت الطائرة قد أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين جراء الاشتباكات التي اندلعت الأحد، حسب ما نقلت وكالات أنباء عن مصادر محلية.

ويزور مدينة الجنينة، وهي عاصمة غرب دارفور، وفد حكومي من أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء، عبداله حمدوك، بينهم على الأرجح عبد الباري.

وكان حمدوك عقد، عقب وصوله إلى جنينة الأربعاء، سلسة "اجتماعات متصلة مع المكونات السياسية والاجتماعية والإدارات الأهلية والحكومية في ولاية غرب دارفور"، حسب وكالة أنباء السودان.

وأكد رئيس الوزراء السوداني "حرص قيادات الدولة على حل المشكلات"، مشددا على عدم عزمه العودة "للخرطوم حتى انجلاء الأوضاع".




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خاص - يمن برس

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