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محمد صلاح يقود لاعبي ليفربول لترديد أغنية مصرية!
الجمعة, 03 يناير, 2020 02:02:00 صباحاً

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محمد صلاح يقود لاعبي ليفربول لترديد أغنية مصرية!

*يمن برس - متابعات

قاد النجم المصري محمد صلاح، زملاءه في ليفربول الإنجليزي، إلى ترديد أغنية مصرية شعبية، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

 

صلاح وفي التدريب الأخير قبيل مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري، ردد الأغنية المصرية الشعبية "أبو الفصاد" ليقوم لاعبو الفريق بترديد لحنها خلفه، مع التصفيق الجماعي.

 

وتقول كلمات الأغنية "يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد".

 

و"أبو الفصاد" هو طير يعرف في دول أخرى بـ"هزاز الذيل"، أو "الهزاز"، ويهاجر إلى الريف المصري في فصل الشتاء، ويأكل ديدان الأرض لينظفها بشكل متقن أمام المزارعين.

 

وكان صلاح غنى بالمصرية بعد غناء مدربه يورغن كلوب بالألمانية، وغناء الوافد الجديد الياباني تاكومي مينامينو بلغته الأم.




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خاص - يمن برس

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