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الجبواني يوجه اتهاماً خطيراً لمعين عبد الملك
الجمعة, 03 يناير, 2020 02:25:00 صباحاً

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الجبواني يوجه اتهاماً خطيراً لمعين عبد الملك
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*يمن برس - خاص



اتهم وزير النقل صالح الجبواني رئيس الوزراء معين عبدالملك، بتنفيذ انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي.

‏وقال الجبواني في تغريدة على ”تويتر“، الخميس: ”عاد رئيس الوزراء في 18 من نوفمبر الماضي إلى عدن، وباقٍ حتى اليوم، مع رفض الميليشيات تنفيذ اتفاق الرياض“.

وأضاف”هذا انقلاب جديد من قبل رئيس الوزراء وداعميه ضد الرئيس هادي، بتأسيس غطاء لسلطة الانقلاب الميليشاوي، وتنفيذ ما خططت له الإمارات نصا وروحا“.

واختتم بالقول "معين ينفذ إنقلاباً على الرئيس هادي في عدن هذا ما يجري بالضبط".

ووقع "اتفاق الرياض" بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 من نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة إلى عدن.




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خاص - يمن برس

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