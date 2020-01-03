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جريمة مروعة تهز العراق.. فتاة تذبح أمها والسبب صادم
الجمعة, 03 يناير, 2020 02:40:00 صباحاً

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جريمة مروعة تهز العراق.. فتاة تذبح أمها والسبب صادم

*يمن برس - متابعات

شهد العراق أمس، جريمة مروعة عندما أقدمت فتاة على قتل والدتها ”نحرا“ في صالون نسائي، إثر خلافات عائلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، وشهود عيان، أن الفتاة أقدمت على ذبح والدتها داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وبحسب المصادر، فإن ”خلافات عائلية حادة مستمرة منذ أيام دفعت الفتاة إلى نحر والدتها، داخل صالون الحلاقة، وأغلقت المحل أثناء تنفيذ جريمتها وبعدها لاذت بالفرار، فيما أبلغت إحدى العاملات الشرطة المحلية بالجريمة.

ووصلت الشرطة لاحقا إلى موقع الحدث، وطوقت صالون الحلاقة، لرفع جثة الضحية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا بالحادثة.


 


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خاص - يمن برس

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