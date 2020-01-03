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بالفيديو مظاهرات حاشدة في شوارع بغداد احتفاءً بمقتل سليماني والمهندس
الجمعة, 03 يناير, 2020 08:26:00 صباحاً

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بالفيديو مظاهرات حاشدة في شوارع بغداد احتفاءً بمقتل سليماني والمهندس
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*يمن برس - متابعة خاصة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة خروج مظاهرات حاشدة منذ قليل في شوارع العراق، فرحًا بمقتل قائد «فيلق القدس» التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وخرج المئات من أفراد الشعب العراقي في مسيرات فجر اليوم يحملون الأعلام العراقية احتفالا بمقتل سليماني والمهندس في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.


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خاص - يمن برس

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