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حماس تفاجئ الجميع بموقفها من مقتل سليماني والمهندس

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*يمن برس - متابعة خاصة

نعت حركة حماس الفلسطينية للإيرانيين مقتل قاسم سليماني، وللعراقيين مقتل أبو مهدى المهندس وعدد من رفاقهم في الغارة الأمريكية.



وقالت الحركة إن سليماني كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية بمختلف المجالات.



وحملت حماس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية.



ولقي موقف حركة حماس من مقتل سليماني والمهندس غضبًا عارمًا في أوساط آلاف الناشطين العرب والمسلمين، الذين أشاروا في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن حركة حماس لم تكن موفقة في هذا الموقف، باعتبار سليماني مسؤولًا عن مذابح تعرض لها الأبرياء في العراق وسوريا وحتى في اليمن.



وقتل سليماني والمهندس في قصف أمريكي استهدف موكبهم عند مطار العراق، إلى جوار عدد من القيادات العراقية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نعت حركة حماس الفلسطينية للإيرانيين مقتل قاسم سليماني، وللعراقيين مقتل أبو مهدى المهندس وعدد من رفاقهم في الغارة الأمريكية.وقالت الحركة إن سليماني كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية بمختلف المجالات.وحملت حماس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية.ولقي موقف حركة حماس من مقتل سليماني والمهندس غضبًا عارمًا في أوساط آلاف الناشطين العرب والمسلمين، الذين أشاروا في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن حركة حماس لم تكن موفقة في هذا الموقف، باعتبار سليماني مسؤولًا عن مذابح تعرض لها الأبرياء في العراق وسوريا وحتى في اليمن.وقتل سليماني والمهندس في قصف أمريكي استهدف موكبهم عند مطار العراق، إلى جوار عدد من القيادات العراقية.







حماس سليماني موقف



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