 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / حماس تفاجئ الجميع بموقفها من مقتل سليماني والمهندس
حماس تفاجئ الجميع بموقفها من مقتل سليماني والمهندس
الجمعة, 03 يناير, 2020 10:09:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
حماس تفاجئ الجميع بموقفها من مقتل سليماني والمهندس
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
نعت حركة حماس الفلسطينية للإيرانيين مقتل قاسم سليماني، وللعراقيين مقتل أبو مهدى المهندس وعدد من رفاقهم في الغارة الأمريكية. 

وقالت الحركة إن سليماني كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية بمختلف المجالات. 

وحملت حماس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية. 

ولقي موقف حركة حماس من مقتل سليماني والمهندس غضبًا عارمًا في أوساط آلاف الناشطين العرب والمسلمين، الذين أشاروا في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن حركة حماس لم تكن موفقة في هذا الموقف، باعتبار سليماني مسؤولًا عن مذابح تعرض لها الأبرياء في العراق وسوريا وحتى في اليمن. 

 وقتل سليماني والمهندس في قصف أمريكي استهدف موكبهم عند مطار العراق، إلى جوار عدد من القيادات العراقية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
661
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©