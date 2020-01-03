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قيادي في الانتقالي: الانفصال لارجعة عنه وباستطاعتنا طرد الحكومة عبر أي سفينة مواشي

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*يمن برس - متابعة خاصة

اعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح انفصال جنوب اليمن عن شماله، مسألة لا رجعة فيها وأن (الحكومة الشرعية) سلطة احتلال، مؤكدًا أنه لا يستطيع أيا كان منع الجنوبيين من استعادة دولتهم.



وأضاف منصور خلال مشاركته في برنامج اسأل اكثر على قناة روسيا اليوم ان اتفاق الرياض، "لا علاقة له بمطالب شعب الجنوب باستعادة دولته، ونحن لا نستجدي من أحد دولة ولا سلطة نحن على أرضنا ونحن من نملك الحق، حتى رئيس الوزراء وبعض وزرائه نحن في المجلس الانتقالي من سمح لهم بالعودة الى عدن ونحن نستطيع أن نعيدهم عبر أي سفينة مواشي قادمة لإرتيريا".



وأشار الى ان موافقة الانتقالي على اتفاق الرياض بناء طلب المملكة لتوحيد الجهود باتجاه إنهاء الانقلاب الحوثي، لكن الطرف الآخر يحاول التحايل على الاتفاق، متهما بعض وزراء الحكومة بإصدار قرارات خارجة ومعرقلة لاتفاق الرياض.



وحول توقيف المجلس الانتقالي نشاط لجانه في اتفاق الرياض قال ان التوقيف جاء احتجاجا على ما اسماه بـ "الاعتداءات الغاشمة" التي تقوم بها القوات الحكومية في محافظتي ابين وشبوة. مضيفا ان المجلس الانتقالي يسعى لتنفيذ الاتفاق بحسب بنوده الزمنية وانه سمح بعودة الحكومة واستقبلها، وهو الان ينتظر الخطوة التالية ومنها انسحاب القوات الحكومية من شبوة وابين وعودتها الى مارب لقتال الحوثي، ثم تعيين محافظ لعدن ومدير امن ومثلها باقي المحافظات ثم تشكيل حكومة كفاءات.



وقال منصور ان التحالف العربي يكبل ايدي مسلحيهم ويغل اصابعهم عن الزناد، والا لكانوا قد تحركوا ودحروا القوت الحكومية من ابين وشبوة "لولا ان التحالف اليوم يكبلون ايدينا ويغلون اصابعنا من على الزناد لكنا استطعنا وتحركنا ودحرنا المليشيات الاخوانية الارهابية التي قدمت الى ابين والى شبوة"، "المجلس الانتقالي لديه كيان وسلطة مفوضة من شعب الجنوب ولديه القدرة السياسية والعسكرية على المعركة وسينتصر وما يسمى بالحكومة الشرعية فنحن قادرون على ترحيلها في أقرب باخرة مواشي"



وحول احتمالية انهيار اتفاق الرياض قال القيادي في الانتقالي "نحن على ارضنا ولدينا من القوة ما نستطيع ان ندافع به نحن من اسقطنا على عبد الله صالح وهو في عز قوته ولا يعجزنا ان نسقط هذه الحكومة المتهالكة الهاربة في منافي الرياض وفي المراقص والملاهي".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح انفصال جنوب اليمن عن شماله، مسألة لا رجعة فيها وأن (الحكومة الشرعية) سلطة احتلال، مؤكدًا أنه لا يستطيع أيا كان منع الجنوبيين من استعادة دولتهم.وأضاف منصور خلال مشاركته في برنامج اسأل اكثر على قناة روسيا اليوم ان اتفاق الرياض، "لا علاقة له بمطالب شعب الجنوب باستعادة دولته، ونحن لا نستجدي من أحد دولة ولا سلطة نحن على أرضنا ونحن من نملك الحق، حتى رئيس الوزراء وبعض وزرائه نحن في المجلس الانتقالي من سمح لهم بالعودة الى عدن ونحن نستطيع أن نعيدهم عبر أي سفينة مواشي قادمة لإرتيريا".وأشار الى ان موافقة الانتقالي على اتفاق الرياض بناء طلب المملكة لتوحيد الجهود باتجاه إنهاء الانقلاب الحوثي، لكن الطرف الآخر يحاول التحايل على الاتفاق، متهما بعض وزراء الحكومة بإصدار قرارات خارجة ومعرقلة لاتفاق الرياض.وحول توقيف المجلس الانتقالي نشاط لجانه في اتفاق الرياض قال ان التوقيف جاء احتجاجا على ما اسماه بـ "الاعتداءات الغاشمة" التي تقوم بها القوات الحكومية في محافظتي ابين وشبوة. مضيفا ان المجلس الانتقالي يسعى لتنفيذ الاتفاق بحسب بنوده الزمنية وانه سمح بعودة الحكومة واستقبلها، وهو الان ينتظر الخطوة التالية ومنها انسحاب القوات الحكومية من شبوة وابين وعودتها الى مارب لقتال الحوثي، ثم تعيين محافظ لعدن ومدير امن ومثلها باقي المحافظات ثم تشكيل حكومة كفاءات.وقال منصور ان التحالف العربي يكبل ايدي مسلحيهم ويغل اصابعهم عن الزناد، والا لكانوا قد تحركوا ودحروا القوت الحكومية من ابين وشبوة "لولا ان التحالف اليوم يكبلون ايدينا ويغلون اصابعنا من على الزناد لكنا استطعنا وتحركنا ودحرنا المليشيات الاخوانية الارهابية التي قدمت الى ابين والى شبوة"، "المجلس الانتقالي لديه كيان وسلطة مفوضة من شعب الجنوب ولديه القدرة السياسية والعسكرية على المعركة وسينتصر وما يسمى بالحكومة الشرعية فنحن قادرون على ترحيلها في أقرب باخرة مواشي"وحول احتمالية انهيار اتفاق الرياض قال القيادي في الانتقالي "نحن على ارضنا ولدينا من القوة ما نستطيع ان ندافع به نحن من اسقطنا على عبد الله صالح وهو في عز قوته ولا يعجزنا ان نسقط هذه الحكومة المتهالكة الهاربة في منافي الرياض وفي المراقص والملاهي".







قيادي في الانتقالي الانفصال الحكومة



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