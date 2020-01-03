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بالأسماء مقتل قيادات حوثية في غارات للتحالف بصعدة
الجمعة, 03 يناير, 2020 05:54:00 مساءً

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بالأسماء مقتل قيادات حوثية في غارات للتحالف بصعدة
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*يمن برس - متابعة خاصة
قتل خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم، بغارات جوية وصفت بـ"الدقيقة والعنيفة" شنتها مقاتلات التحالف العربي، على معقل الميليشيا في محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت عددًا من قيادات ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، ماتسبب في مقتل عدد منهم وجرح آخرين. 

وبين المصدر أن الغارات أدت إلى مصرع كل من أحمد محمد الخزان، سليم النعمان، علي حسين الاسطى، عبدالعزيز محمد سلامة، عبدالله هميس. 

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفًا عسكريًا بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.


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خاص - يمن برس

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