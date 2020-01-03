الحوثيون يهاجمون عضالم ويفجرون منزل شيخ قبلي

*يمن برس - متابعة خاصة
قال مصدر محلي إن مليشيا الحوثي فجرت، منزل شيخ قبلي بعد حملة عسكرية شنتها على إحدى القرى بمحافظة إب.
وقالت مصادر محلية إن الحوثيين فجروا مساء الخميس منزل الشيخ القبلي عبدربه البخيتي في قرية عضالم بعزلة الصدر بمديرية حبيش شمال محافظة إب.
وجاء تفجير المنزل عقب حملة عسكرية شنها الحوثيون على قرية الشيخ القبلي بهدف اختطافه الأمر الذي دفعه وعدد من مرافقيه وأبناء القرية للمقاومة وتبادل الاشتباكات المسلحة.
وأضافت المصادر أن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا من طرفي المواجهات انتهت بسيطرة الحوثيين على القرية وتفجير منزل الشيخ والذي لاذ بالفرار عقب المواجهات.
ويحظى الشيخ البخيتي بقبول واسع في مديرية حبيش، ونجح مؤخرًا في حل القضايا المستعصية وإنصاف المظلومين وسحب البساط من تحت سلطة الحوثيين ومشايخ المنطقة الأمر الذي أثار حفيظة الحوثين ومشائخ موالين لهم واستهدافه ومحاولة خطفه والقبض عليه.
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