صورة.. خاتم سليماني الذي دلّ على جثته عقب تفحمها

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*يمن برس - متابعات

قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وأسفرت الضربة عن تفحّم جثة سليماني والمهندس، وكان الدليل الوحيد الذي دلّ على هوية سليماني هو الخاتم الشهير الذي اعتاد على ارتدائه.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة ليد سليماني المقطوعة نتيجة الضربة ويظهر فيها الخاتم مع صور أخرى لسليماني يظهر فيها الخاتم.