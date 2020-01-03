عبد الملك الحوثي: دماء سليماني لن تذهب هدراً

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الجمعة، أن دماء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني لن تذهب هدراً

جاء ذلك في بيان حول مقتل قائد فيلق القدس ، قاسم سليماني الذي قتل اليوم الجمعة بضربة أمريكية في العراق.

وقال الحوثي إن "جبهة المقاومة المتقدمة في التصدي للعدو هي درع حصين للامة"، في اشارة إلى ايران وحزب الله والحشد الشعبي في العراق.

قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.