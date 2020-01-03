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أبو راس يقدم استقالته من رئاسة مؤتمر صنعاء بسبب إساءات الحوثيين
الجمعة, 03 يناير, 2020 07:50:00 مساءً

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أبو راس يقدم استقالته من رئاسة مؤتمر صنعاء بسبب إساءات الحوثيين

*يمن برس - متابعة خاصة

أكد مصدر رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام، إن رئيس الحزب في صنعاء صادق أمين أبو راس،  قدم استقالته من رئاسة الحزب أمس الخميس، بسبب ما ناله وقيادات المؤتمر من وسائل الإعلام التابعة للحوثيين.

 

وأوضح المصدر أن أبو راس هدد باعتزال العمل السياسي بشكل عام، بسبب إساءات الإعلام التابع للحوثيين لع شخصياً ولقيادات الحزب واتهامهم بالخيانة.

 

وحسب المصدر فقد طرح رئيس المؤتمر الشعبي العام، ذلك أمام اجتماع كبير لقيادات اللجنة العامة للمؤتمر مؤكداً أنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر مما ناله من إعلام الحوثيين.

 

في سياق متصل، دعا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام لرفض استقالة ابوراس، مهيبا بالجميع الوقوف معه ومناقشة أسبابها والعمل على معالجة الأسباب بالطرق المناسبة.




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خاص - يمن برس

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