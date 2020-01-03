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كيف رد الحوثيون في العاصمة صنعاء على مقتل سليماني
الجمعة, 03 يناير, 2020 08:15:00 مساءً

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كيف رد الحوثيون في العاصمة صنعاء على مقتل سليماني
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*يمن برس - خاص

أدانت مليشيا في اليمن، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة بضربة أمريكية في العراق.

 

وأصدر المكتب السياسي للمليشيات بياناً يندد بمقتل سليماني معتبراً أن اغتياله مدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل.

 

وعلّقت مليشيا الحوثي لافتات كبيرة تحمل صور الجنرال الايراني قاسم سليماني في شوارع العاصمة صنعاء وشعار الصرخة الحوثية وكُتب عليها معركة النفس الطويل وهي نفس العبارة التي تحملها لافتات قتلاهم الذين يسقطون في جبهات القتال المختلفة باليمن.




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خاص - يمن برس

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