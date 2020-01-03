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إيران تتسلم رسالة رسمية من أمريكا بشأن مقتل سليماني
الجمعة, 03 يناير, 2020 08:24:00 مساءً

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إيران تتسلم رسالة رسمية من أمريكا بشأن مقتل سليماني

*يمن برس - متابعات
قالت وزارة الخارجية السويسرية، الجمعة، إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وذكرت الوزارة، في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار رويترز ”تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران، وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة".

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية بشأن فحوى الرسالة.
يشار إلى أن سويسرا تمثل المصالح الأميركية في إيران، مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وقتل سليماني مع قادة عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في غارة شنتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.


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خاص - يمن برس

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